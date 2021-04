Position Open – Sr. Tech. Consultant – Commerce US at Perficient, Inc.

Sr. Tech. Consultant-Commerce US (Milwaukee, WI): Design, develop, modify computer apps. & s/w; Analyze user needs; Design/develop custom s/w solutions; Unit test systems, apps. & s/w for functionality; Make mods. to correct errors.

Min. Req.: Master’s Deg. or foreign equiv. in Comp. Sci., Comp. Eng., IT or rel. field & 3 years exp. in s/w analysis/development. Req. skills: C#, Javascript, jQuery, Typescript, Angular JS, Sitecore CMS, Visual Studio, Visual Studio Code; IIS, Microsoft SQL Server, Coveo & Lucene Search.

Perficient, Inc. HQ: St. Louis, MO. Resumes: M. Marcantano, 555 Maryville University Dr., Ste. 500, St. Louis, MO 63141