Share: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Tweet Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email Click to print (Opens in new window) Print Affordable Senior Living Apartments – Village Point Commons December 20, 2025 Earn Less than $28,750 a year? Apply now to see if you qualify! 262-203-9106 villagepointecommons.com Share: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Tweet Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email Click to print (Opens in new window) Print