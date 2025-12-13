Share: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Tweet Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email Click to print (Opens in new window) Print KWANZAAFEST! at America’s Black Holocaust Museum on December 28 December 13, 2025 1:00pm to 5:00pm 401 W North Ave Join us for a day of community & celebration! Share: Click to share on Facebook (Opens in new window) Facebook Tweet Click to email a link to a friend (Opens in new window) Email Click to print (Opens in new window) Print