J. Jeffers & Company Requesting BIDs for Bucks Block Five Mixed Use Development November 22, 2025 View Bid Documents at https://pepperconstruction.egnyte.com/fl/PcjJDb7rmTH